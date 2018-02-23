В Кузбассе объявлен "карантин по гриппу"

На минувшей неделе в Кемеровской области отмечен рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Зарегистрирован 24141 случай ОРВИ. Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом совокупного населения составил за неделю 89,1 на 10,0 тыс. населения что ниже эпидемического порога на 5 %.

Превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в городах Анжеро-Судженск (+57,5 %), Белово (+79,0 %), Березовский (+25,6 %), Кемерово (+20,5 %), Ленинск-Кузнецкий (+80,2 %), Новокузнецк (+42,3 %), Полысаево (+116,1 %), Прокопьевск (+38,4 %), Юрга (+40,6 %), в пгт. Краснобродском (+35,1 %), в районах Беловском (+38,9 %), Ижморском (+30,8 %), Кемеровском (+50,3 %), Ленинск-Кузнецком (+374,7 %), Мариинском (+9,0 %), Тисульском (+86,8 %), Тяжинском (+22,1 %), Юргинском (+59,6 %), Яшкинском (+88,1 %). В г. Таштаголе заболеваемость находится на уровне эпидемического порога (+0,5 %).

По данным клинической диагностики удельный вес гриппа составил 0,13 % от числа всех ОРВИ. Зарегистрировано 33 случая заболевания гриппом. При лабораторном обследовании 176 больных гриппом и ОРВИ грипп подтвержден в 21 случае – 11,9 %. У 20 больных заболевания вызваны вирусом гриппа A/H1N1/pdm/2009, у одного больного — вирусом гриппа А/H3N2.

Госпитализировано за неделю 524 больных ОРВИ, в том числе 475 детей. С диагнозом «грипп» госпитализировано 8 человек, в том числе 4 ребенка.

В областном центре зарегистрировано 4545 случаев ОРВИ, в том числе 24 случая гриппа. Интенсивный показатель заболеваемости составил 81,6 на 10,0 тыс. населения. В Кемеровео за неделю госпитализировано 85 больных гриппом и ОРВИ.

Все школы города Кемерово с 22 февраля акрыты на карантин на основании приказа Роспотребнадзора о введении ограничительных мероприятий на период эпидемического подъема гриппа и ОРВИ. Режим будет действовать до особого распоряжения.

Детсады города будут работать, однако там усилена профилактика и соблюдение санитарно-гигиенических требований. Будут дополнительно производиться обработка игрушек и инвентаря, витаминизация питания.