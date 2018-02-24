Социальные пенсии предлагают проиндексировать на 2,9%

Согласно проекта постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, Минтруда предлагает проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9% с 1 апреля 2018 года.

«Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2017 год (8 тыс. 315 рублей) и за 2016 год (8 тыс. 81 рубль), темп роста прожиточного минимума… за 2017 год составил 102,9%. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2018 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9%», — отмечается в пояснительной записке к документу.

В результате средний размер социальной пенсии возрастет на 255 рублей и после повышения составит 9 тыс. 62 рубля, в том числе средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится соответственно на 378 рублей и на 382 рубля и после повышения составит 13 тыс. 410 и 13 тыс. 556 рублей соответственно.

Индексация с 1 апреля 2018 года затронет почти 3,9 млн пенсионеров, из которых около 3,1 млн человек — получатели социальных пенсий. Будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Проиндексируют и пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и пенсии членов их семей, пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, размеры повышений, установленных к пенсии граждан из числа космонавтов и членов их семей, работников летно-испытательного состава.