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Роскомнадзор ограничил доступ к 13,5 тысячи сайтов "с признаками экстремизма" в 2017 году

По информации главы Роскомнадзора Александра Жарова, в 2017 году на основании требований Генпрокуратуры ведомство ограничило доступ к 13,5 тысячи сайтов с призывами к экстремизму, массовым беспорядкам и несанкционированным митингам, сообщает ТАСС.

По его словам, в прошлом году в Роскомнадзор из Генпрокуратуры поступили требования об ограничении доступа к противоправной информации, размещенной примерно на 1 тысяче интернет-ресурсов.

Кроме того, на основании этих требований Генпрокуратуры ведомство выявило более 86 тысяч веб-зеркал экстремистских ресурсов. В их числе — 45 тысяч сайтов, пропагандирующих деятельность «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Глава Роскомнадзор отметил, что большая часть экстремистской информации была удалена администраторами сайтов либо провайдерами до блокировки.

Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
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