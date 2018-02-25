Тела погибших в ДТП в Кузбассе доставили в Красноярск

По информации пресс-службы правительства Красноярского края, тела красноярцев, погибших в ДТП в Кузбассе, были доставлены в Красноярск в субботу вечером, сообщает РИА-Новости.

Ранее сообщалось, что авария произошла около 01.00 (21.00 мск) в пятницу на 424-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Чебулинском районе Кемеровской области. Столкнулись грузовая фура Volvo из Самарской области и частный автобус HIGER, принадлежащий индивидуальному предпринимателю из Красноярска и следовавший из Красноярского края в поселок Шерегеш (юг Кузбасса).

Всего в автобусе было 48 человек и два водителя.

На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД, специализированная следственно-оперативная группа и руководство ГУ МВД России по Кемеровской области.

По предварительным данным, автобус занесло, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли четыре женщины и двое мужчин, среди которых водитель фуры, еще 14 человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Позднее борт санитарной авиации доставил в Красноярск 12 пострадавших, из которых двое тяжелые.

Пассажиров, которым не требуется медицинская помощь, доставили в Красноярск автобусом и железнодорожным транспортом.

По факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Кемеровской области проводится доследственная проверка, сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».