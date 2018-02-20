В Кузбассе впервые прошел международный турнир «Сила России»

В выходные в Кемерове впервые за Уралом прошел международный турнир по единоборству К-9 «Сила России», сообщает пресс-служба Росгвардии.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие бойцы спецподразделений восьми стран: Китая, Франции, Камеруна, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Казахстана и России.

По словам ведущего турнира, известного спортсмена и актера Сергея Бадюка, «До недавнего времени турнир по единоборству в разделе К-9 проводился строго в закрытом формате, и попасть туда было невозможно".

В ходе соревнований состоялось 11 боев, в том числе и три титульных – за звание чемпиона мира по единоборству К-9, за Кубок полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и Кубок губернатора Кемеровской области.

Росгвардию на турнире представлял призер чемпионата мира по боям без правил, чемпион мира по грэпплингу Салих Курбанов. В финале ему противостоял боец вооруженных сил Армении. Во втором раунде, после удачного попадания ногой по корпусу противника, спортсмен Росгвардии провел болевой примем, которым и завершил бой.

Пояс Лиги К-9 победителю вручил мэр областной столицы Кузбасса Илья Середюк.