В Кузбассе осуждены организаторы «народного схода»

Вчера Новокузнецкий районный суд рассмотрел дело в отношении организаторов «народного схода» в субботу, 17 февраля в районе разреза "Березовский", сообщает «ФедералПресс».

За организацию и участие в «несанкционированном митинге» жители Кузбасса Владимир Горенков и Сергей Шереметьев получили наказание в виде штрафов, а также двое суток ареста.

Решением суда житель села Березово Владимир Горенков оштрафован на 20 тыс., его товарищ по организации «Народный фронт Кузбасса» Сергей Шереметьев из села Алексеево на 10 тыс. рублей. За неподчинение приказам сотрудника полиции Горенков и Шереметьев получили по двое суток административного ареста, которые, однако, они успели отсидеть с момента задержания.

Напомним, очередной митинг против угольных компаний прошел в субботу, 17 февраля. Жители сел Новокузнецкого района заблокировали технологическую дорогу, ведущую с разреза «Березовский». Около ста человек, проживающих в селах Апанас, Рассвет, Костенково, Березово, утром в субботу вышли на народный сход против угледобывающих компаний, добывающих полезные ископаемые вблизи населенных пунктов и бездействия районной администрации. Несмотря на противодействие полиции, арестовавшей организаторов схода, новокузнечане продолжали свою акцию и требовали приезда прокурора района, съемочной группы с федерального телеканала и Сергея Донского, министра природных ресурсов и экологии РФ.

Жители сел в Новокузнецком районе прекратили свой сход к десяти часам вечера. Им удалось добиться освобождения из полиции троих односельчан из пяти задержанных и обещания визита съемочной группы Первого канала. Они так же требуют организовать проверку угольного разреза Роснедрами и Ростехнадзором.