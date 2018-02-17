Долги по зарплате в России увеличились на 7,6%

По данным Федеральной службы государственной статистики, суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 февраля 2018 года увеличилась на 7,6% (189 млн рублей) по сравнению с 1 январем текущего года и достигла 2 млрд 676 млн рублей, сообщает Росбалт.

Из общей суммы невыплаченной зарплаты на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 1 млрд 305 млн рублей (48,8%), в 2016 году и ранее — 1 млрд 255 млн рублей (46,9%).

Как отмечает ведомство, задолженность по зарплате на 1 февраля имелась перед 44,2 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 47% — работники обрабатывающих производств; 21% — строительства; 11% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 8% — транспорта; 4% — добычи полезных ископаемых.

Ранее сообщалось, что задолженность по зарплате в Кузбассе на 1 января текущего года составляла около 35 миллионов рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Кемеровской области, в 2017 году было вынесено 321 представление, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 173 лица. В суды направлено 2057 исковых заявлений на сумму 62 миллиона рублей.

За нарушения прав работников на своевременную оплату труда в Кузбассе возбудили 277 дел по статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение трудового договора). По результатам рассмотрения к административной ответственности привлекли 270 лиц.