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В железнодорожную инфраструктуру Кузбасса инвестируют 2,5 млрд руб.

По информации первого заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая,  2018 году в развитие железнодорожной инфраструктуры Кемеровской области планируются инвестиции в объеме около 2,5 млрд руб. против 5,3 млрд годом ранее, сообщает ТАСС. 

Снижение инвестиций объясняется завершением крупного проекта – строительства тоннеля на перегоне Курегеш – Карлык, который введут в марте. Общие вложения в него составили около 7 млрд руб., ранее стоимость проекта оценивалась в 7,5 млрд. На данный момент он эксплуатируется в опытно-промышленном режиме.

В этом году будет проведана модернизации 600 км железнодорожного пути, также продолжится обустройство контактной сети и др. 

Планируется провести реконструкцию старого тоннеля, движение по которому было закрыто, предполагалось его законсервировать. Инвестиции в проект будут известны после подготовки проектно-сметной документации. 

Необходимость реконструкции связана с тем, что ожидается дальнейший рост отгрузки угля в дальневосточном направлении – в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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