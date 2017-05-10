В Кузбассе завершился фестиваль-марафон «Заповедной системе России - 100 лет»

В Шорском национальном парке прошел городской экологический фестиваль-марафон «Заповедной системе России – 100 лет», посвященный году экологии и особо охраняемых природных территорий.

В Таштагольском районе фестиваль-марафон проводился в два этапа среди студентов техникума и учащихся старших классов. В рамках первого этапа фестиваля, который состоялся 27 апреля, участники состязались в экологической викторине «Своя игра». Эрудиты отвечали на вопросы экологической тематики: флора и фауна Шорского национального парка, памятники природы и пещеры национального парка, легенды горного края, красная книга Кузбасса.

Победа в экологической викторине, дала возможность студентам техникума выступить в финальном этапе фестиваля. В нем приняли участие 11 команд. Каждая команда имела свое название, эмблему и девиз. Экологические плакаты стали агитационным материалом во время выступления команд. Плакаты команд «Земляне», «Экологи», «Сибирский кедр», «Ястребы» раскрывали проблемы охраны природы, призывали беречь лес, сохранять природу в чистоте, чтобы сберечь её для будущих поколений.

Во время конкурса «Земля наш Дом Родной», участники представили свои творческие и музыкальные способности. Кроме того, студенты техникума проявили свои таланты в различных экологических экспериментах. По итогам работы фестиваля-марафона «Заповедной системе России – 100 лет», первое место заняла команда «Защитники природы», втрое место досталось команде волонтеров «Вместе» и третье место заняла команда «Экологи.

Все участники фестиваля были награждены дипломами победителя и почетными грамотами. Всего в фестивале приняло участие свыше 100 учащихся и педагогов.