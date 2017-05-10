Первой красавицей Шории стала жительница Новокузнецка

В Междуреченске завершился конкурс “Краса Шoрии – 2017”, в котором участвовали шесть молодых девушек из Кузбасса.

Финал проходил во дворце культуры им. Ленина в городе Междуреченск. За корону боролись шесть представительниц шорского этноса.

На решающем этапе претендентки на победу должны были продемонстрировать владение шорским языком, знание основ тюркского танца, умение представить нaциональный костюм, а также знание культуры и традиций шорского народа.

В итоге обладательницей короны и титула “Краса Шории – 2017” стала 18-летняя представительница Новокузнецка Татьяна Топакова. Второе место заняла еще одна новокузнечанка – Рада Гвоздева, а третье – Найля Чакши Кыстар.