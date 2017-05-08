В Кузбассе дисквалифицированы руководители «Шахты Алардинская»

По информации пресс-службы Ростехнадзора, на основании материалов, представленных Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, мировой суд дисквалифицировал заместителя директора по охране труда и производственному контролю, старшего механика по конвейерному транспорту, начальника участка конвейерного транспорта, помощника механика участка конвейерного транспорта ООО «Шахта Алардинская» на срок 6 месяцев.

Напомним, 31 марта 2017 года на шахте Алардинская произошло задымление в районе приводной станции ленточного конвейера. На момент возникновения происшествия в шахте находилось 94 работника, все работники вышли на поверхность самостоятельно, пострадавших не было.

Задымление произошло в результате трения и нагрева приводной муфты и незакрепленного кожуха ленточного конвейера, из-за бездействия ответственных должностных лиц за состоянием промышленной безопасности горной выработки и установленного в ней оборудования.

Комиссия по расследованию установила, что должностными лицами не были приняты меры по сохранению обстановки на месте происшествия до начала расследования причин инцидента: до прибытия членов комиссии была разобрана и собрана в рабочее состояние приводная станция ленточного конвейера, следы возгорания тщательно убраны, в связи с чем, было затруднено установление фактических обстоятельств происшествия. Горная выработка находилась в пылевзрывоопасном состоянии, тем самым представляло угрозу жизни и здоровью работников.

Кроме того, работниками Сибирского управления Ростехнадзора было установлено, что указанные нарушения являются серьезными и существенными, представляющими угрозу жизни и здоровью людей, на основании чего дела об административных правонарушениях были переданы в суд для рассмотрения, из-за их системного характера.

По данному факту в отношении должностных лиц было возбуждено административное производство по части 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения настоящего дела 28 апреля 2017 года мировой суд судебного участка №1 Калтанского судебного района Кемеровской области вынес постановление о признании должностных лиц виновными в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде дисквалификации на срок 6 месяцев каждому.