В Москве прошел митинг, посвященный 5 годовщине событий на Болотной площади

В субботу, 6 мая, вцентре Москве на проспекте Академика Сахарова прошла акция оппозиции, посвященная пятой годовщине событий на Болотной площади.

По информации «Белого счетчика» в митинге приняли участие около 3 тыс. человек.

В ходе митинга полицейские потребовали убрать баннеры на которых было написано «Хватит Путина! Хватит войны! Хватит мракобесия! Хватит репрессий! Хватит терпеть Кадырова». Кроме того, полиция решила, что баннер «Болотное дело — позор России» не соответствуют тематике акции.

Первоначально планировавшийся заявителями акции, среди которых Лев Пономарев, Михаил Шнейдер, Сергей Шаров-Делоне, Сергей Давидис, Геннадий Гудков, Леонид Гозман и Александр Рыклин, предусматривающий митинг на Болотной площади, не был согласован. Активистам было предложено альтернативное место — проспект Сахарова.

В акции приняли участие партии ПАРНАС, «Яблоко» и «Гражданская инициатива». ​На митинге выступили политик Геннадий Гудков, журналистка Зоя Светова, участник акции 6 мая 2012 года Александр Марголин, политик Михаил Конев, правозащитник Лев Пономарев, а также политик Вячеслав Мальцев.

Между тем, на Болотной площади в Москве в годовщину протестов 2012 года задержаны семь человек, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Все задержанные были доставлены в ОМВД России по району Хамовники. На троих граждан составлены административные протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ — «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». С остальными задержанными была проведена профилактическая беседа, после чего они были отпущены, добавили в ГУ МВД.

При этом очевидцы в соцсетях сообщают, что задержанные приходили на Болотную с одиночными пикетами и никаких нарушений не совершали.