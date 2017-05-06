В Кузбассе продолжает работу выставка «Опасность забвения»

2 мая в Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась выставка «Опасность забвения», посвященная памяти о Великой Отечественной войне.

Это авторский фотопроект Евгения Иванова из Новосибирска, в котором представлены две серии: «Помните их в лицо» и «Вахта памяти».

Обе выставочные серии созданы в 2015 году. Серия «Помните их в лицо» представляет ветеранов Великой Отечественной войны, а серия «Вахта памяти» – юных патриотов, ищущих захоронения фронтовиков на местах сражений.

На открытии выставки состоялась презентация музейного издания – альбома-каталога «Художники о войне», документирующего коллекцию произведений, посвященных Великой Отечественной, из собрания музея. В приложении к альбому даются полные биографии, в том числе военные, кемеровских художников – участников Великой Отечественной войны.

СПРАВКА: Евгений Иванов профессионально занимается фотографией с 1977 года. Окончил Ленинградское областное училище культуры. С 1987-го был штатным фотографом Новосибирского государственного театра оперы и балета. С 1999-го – член Союза фотохудожников России. В настоящее время – председатель Новосибирского регионального отделения Союза фотохудожников России, член секретариата Союза фотохудожников России.