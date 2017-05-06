В Кузбассе открылась очередная выставка проекта «Сибирь. Регионы»

4 мая в выставочном зале МКДК Центрального района Новокузнецка в рамках межрегиональной художественной выставки «СИБИРЬ-XII», состоялось открытие третьей выставки проекта «Сибирь. Регионы».

Выставка включена в программу празднования 400-летия основания города Новокузнецка на федеральном уровне.

В этот раз свои произведения покажут художники Омской области. Всего в экспозицию вошло более 60 произведений различных техник и стилей. Здест представлены работы как хорошо известных, так и совсем молодых авторов.

Задача экспозиции – познакомить новокузнецких художников и любителей искусства с полистилистическими поисками омских художников: реалистической традицией на базе русской этюдной школы и классического академизма; импрессионистической, фовистской, авангардной традицией; постмодернистскими смешениями стилистик; искусствоведческими публикациями».

Посетители смогут увидеть цветные офорты Андрея Машанова, горячую эмаль Татьяны Колточихиной и скульптуры из кости мамонта молодых художников Максима Голуба и Михаила Пешкина.

Выставка будет работать до 28 мая.