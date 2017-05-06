В Кузбассе выставлены на повторный аукцион два бывших супермаркета «Акватория»

В Кемерове выставлены на повторные торги со снижением первоначальной цены на 10% два бывших супермаркета «Акватория», сообщает Авант-Партнер.

На аукционе, который пройдет 16 июня, будут продаваться помещения площадью 1,05 тыс. кв. метров (стартовая цена 69,29 млн рублей) на проспекте Шахтеров и площадью 1,5 тыс. кв. м по стартовой цене 88,97 млн руб. на бульваре Строителей.

По информации Авант-Партнер, объекты находятся в залоге у ООО «СБК-Актив» и уже выставлялись на аукцион 19 апреля по стартовым ценам 76,99 млн и 98,86 млн рублей, соответственно, но заявки на них не поступили, и торги были признаны не состоявшимися.

Напомним, процедура банкротства, реализация имущества, была введена в отношении владельца «Акватории» Константина Яковлева в январе прошлого года, затем продлена. Перед этим, в декабре 2015 года, конкурсное производство было открыто в компаниях «Аквагруп», в ООО «Аквамаркет» и ООО «Аквамаркет-Сибирь», которые развивали торговую сеть, и в ООО «Продлюкс».