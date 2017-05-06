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В Кузбассе пройдет Всероссийский турнир по танцевальному спорту

Сегодня, 6 мая в губернском центре спорта «Кузбасс» в Кемерове открылся Всероссийский турнир по танцевальному спорту на Кубок губернатора Кемеровской области.

Турнир, посвященный Дню Победы, проходит по латиноамериканской и европейской программам танцев.

Участниками турнира стали более 1,2 тыс. спортсменов из десяти регионов России, более 80 тренеров и судей.

Кроме того, в рамках турнира пройдет первенство Сибирского федерального округа по танцевальному двоеборью среди мальчиков и девочек в возрасте 10-11 лет.

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
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