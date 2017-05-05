В Кузбассе установлена новая величина прожиточного минимума

Коллегия Администрации Кемеровской области установила новую величину прожиточного минимума за 1 квартал 2017 года.

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Законом Кемеровской области «О потребительской корзине в Кемеровской области», величина прожиточного минимума в целом по Кемеровской области за первый квартал 2017 года в расчете на душу населения составит 9019 рублей, для трудоспособного населения – 9531 рубль, пенсионеров – 7281 рубль, детей – 9472 рубля.

Напомним, в целом по России на сегодняшний день величина прожиточного минимума составляет на душу населения 9691 рубль, для трудоспособного населения - 10466 рублей, пенсионеров - 8000 рублей, детей - 9434 рубля.

Величина прожиточного минимума – минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни населения. В России величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам.