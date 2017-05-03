Президент Путин отправил в отставку 12 высокопоставленных чиновников

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку 12 высокопоставленных чиновников МВД, Следственного комитета и МЧС, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

В отставку отправлены заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Владимир Артамонов, полковник юстиции и первый замглавы следственного управления СК РФ по республике Башкортостан Рим Габдуллин. Также своей должности лишился прокурор Костромской области Юрий Рыков.

Кроме того, были уволены замначальника национального центра управления в кризисных ситуациях по экстренному реагированию МЧС генерал-майор Сергей Воронцов, глава следственного управления СК РФ по Ульяновской области​ Алексей Евдокимов, а также начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю, генерал-лейтенант внутренней службы Григорий Желудов.

От должностей освобождены директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, генерал-майор внутренней службы Сергей Кададов, начальник полиции и замглавы МВД по Иркутской области, генерал-майор Олег Кнаус, главный инспектор МВД РФ, генерал-майор полиции Сергей Кулюкин.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе в отставку отправлен заместитель начальника главного управления МВД по Кемеровской области, генерал-майор полиции Виктор Кутылкин