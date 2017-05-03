В России подготовят закон о повышении минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить проект закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения, сообщает пресс-служба правительства.

«Минтруду России, Минфину России, Минэкономразвития России подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения и внести его в правительство Российской Федерации», — говорится в перечне поручений.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил во время выступления в Госдуме, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в ближайшие несколько лет будет повышен до уровня прожиточного минимума работающего человека. Он напомнил, что в прошлом году МРОТ был поднят дважды — до 7,5 тыс. рублей. «С 1 июля этого года МРОТ поднимется до уровня 7 тыс. 800 рублей. А в ближайшие несколько лет — до уровня прожиточного минимума работающего. У нас есть все возможности, чтобы это обеспечить», — сказал Медведев

Между тем, почти во всех крупных городах России первого мая прошли митинги и шествия против коррупции и за повышения уровня жизни. Главным объектом критики и недовольства граждан стало правительство во главе с премьером Дмитрием Медведевым.

Так, в Саратове вместе с членами и сторонниками КПРФ по центру города прошло шествие Объединения перевозчиков России и гражданских активистов. У одного из организаторов — депутата гордумы Александра Анидалова — был плакат с портретом премьера Дмитрия Медведева и штампом «Уволен народом».

На Урале в день Международной солидарности трудящихся профсоюзы Курганской области подготовили резолюцию, которую отправят президенту РФ. Профсоюзы потребовали принять реальную программу развития экономики, сбалансировать бюджеты регионов, сохранить социальные выплаты и пересмотреть налоги, которыми урезаются и без того малые зарплаты.

Рабочие Кургана и области прошлись по улицам города с плакатами, среди которых «Денег нет, но мы держимся!».

В Томске на митинг в честь Праздника весны и труда, который прошел на площади у Дворца спорта, пришли более тысячи томичей. Главным лозунгом акции явился «За достойную работу, зарплату, жизнь», сообщает vtomske.ru.

По словам председателя областной федерации профсоюзов Петра Брекотнина, за последние три года реальная заработная плата жителей Томской области уменьшилась, а Минфин и другие ведомства закрывают бюджетную дыру за счет урезания прав работающих пенсионеров, сокращения индексации и отмены пособий, вводят дополнительные поборы с населения. Власть продолжает решать финансовые проблемы, прежде всего, за счет экономии на зарплате работников и снижения гарантий в сфере труда, а расслоение на бедных и богатых становится все более очевидным.

Первомайский антикоррупционный марш прошел в Новосибирске при согласовании с городскими властями. По словам представителя новосибирской мэрии, в акции приняли участие 170 человек. Участники марша прошли по проезжей части Красного проспекта, на котором было перекрыто транспортное движение. Шедшие впереди колонны развернули растяжку с лозунгом: «Коррупция ворует будущее»